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Не обещают понизить тариф, но будут разбираться. Что делать симферопольцам в домах и квартирах без водомеров
Фото: ВК

Не обещают понизить тариф, но будут разбираться. Что делать симферопольцам в домах и квартирах без водомеров

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:48 22.08.2020

Министерство ЖКХ Крыма обещает разобраться с вопросом снижения платы за водоснабжение на время введения графиков подачи воды для тех абонентов, в чьих домах не установлены приборы учета. Пока же симферопольцам без водомеров (а таких в крымской столице – 16%) грядущие графики подачи воды (2 часа вечером, 2 часа утром) крайне невыгодны. Положенных (и предложенных к оплате) 7 кубов в месяц никак не потратить. Впрочем, пересмотр тарифа – вопрос не быстрый. Власти пока обещают лишь, «посмотреть, что можно сделать».

Вопрос о снижении платы за услугу водоснабжения абонентам без приборов учета будет рассмотрен дополнительно при анализе показателей расхода в период действия ограничений, – сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Крыма.

Плата за водоснабжение абонентам без счетчиков начисляется исходя из действующего тарифа (31,55 рубля за один кубометр воды) и нормативов потребления воды на человека в месяц, прописанных в постановлении правительства Крыма. В частности, для жителей многоквартирных домов она разнится от 4 до 7 кубометров воды на человека в месяц.

Не обещают понизить тариф, но будут разбираться. Что делать симферопольцам в домах и квартирах без водомеров

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