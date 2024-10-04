Не попадитесь: очередная схема мошенничества — пенсионерам обещают сделать перерасчет пенсии

Мошенники продолжают использовать стратегии обмана, связанные с пенсионными выплатами. Они представляются сотрудниками Социального фонда России (СФР) и предлагают сделать перерасчет пенсий, ссылаясь на неучтенный трудовой стаж.

Об обмане представителей старшего возраста предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

В последнее время участились случаи мошенничества, в которых злоумышленники представляются работниками Соцфонда. Они предлагают представителям старшего возраста пересчитать пенсию, якобы из-за того, что не был учтен весь трудовой стаж, – рассказал депутат.

Далее мошенники приглашают пенсионеров прийти на консультацию в МФЦ или СФР, указывая реальные адреса отделений, отметил он.

Для того, чтобы войти в доверие к жертве, злоумышленники активно используют персданные. Они обращаются по имени и отчеству, называют реальный адрес проживания, а в некоторых случаях – указывают и на прежние места работы, – рассказал Немкин.

Для записи на прием в МФЦ или в Соцфонд злоумышленники просят предоставить личную информацию, включая паспортные данные, СНИЛС, ИНН, а также код из SMS-сообщения. «Все эти сведения необходимы для получения доступа к учетным записям граждан на портале «Госуслуги», – пояснил депутат. В дальнейшем на имя жертвы они, как правило, берут кредит или микрозаймы.

Немкин отметил, что к информации, поступающей от незнакомцев, нужно всегда относиться внимательно.

Есть несколько признаков мошенничества. Во-первых, злоумшленники часто представляются сотрудниками органов власти. Представители власти никогда не будут звонить гражданам, если ранее они самостоятельно не обращались по какому-либо вопросу. Во-вторых, злоумышленники будут просить передать конфиденциальную информацию. Ни один сотрудник как коммерческой, так и государственной организации не попросит вас предоставить данные документов по телефону. Наконец, они попросят сообщить код из SMS-сообщения. Он необходим для обхода двухфакторной аутентификации и получения доступа к сервису, – рассказал депутат.

По итогам второго квартала 2024 года злоумышленники украли с банковских счетов граждан и компаний около 4,8 млрд рублей – на четверть выше средних показателей за предыдущие четыре квартала, ранее сообщали в Баке России.

Сейчас в России внедряются актуальные инструменты борьбы с мошенничеством. В рамках нового нацпроекта «Экономика данных» уже к 2025 году может появиться единая платформа противодействия мошенничеству, к которой будут подключены все финорганизации, банки и профильные органы власти. Помимо этого, в ближайшее время Банк России вместе с Минцифры начнут работу над созданием сервиса по уведомлению граждан об оформлении на них кредитных обязательств на портале «Госуслуги». Но подчеркну, что самым эффективным инструментом борьбы с мошенничеством остается критическое восприятие информации. Поэтому перепроверять полученные данные просто необходимо, даже если на другом конце телефонной трубки вас очень сильно торопят с принятием решения, – дал совет Немкин.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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