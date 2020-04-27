Не самая приятная новость для «обезвоженного» Крыма: нас ждет аномально жаркое лето. Без шуток

Предстоящее лето, согласно прогнозам, может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у Президента РФ Владимир Путина по ситуации с паводками и пожарами в субъектах страны.

Мы в этом году наблюдаем аномально жаркую температуру, сегодня в Красноярске 35 градусов тепла, что для нас очень необычно. И прогнозы Росгидромета, и прогнозы иностранных гидрометеорологических станций говорят о том, что в этом году может быть анормально жаркое лето за всю историю. Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет. Такой прогноз есть, — сказал Кобылкин.

Он с сожалением заметил, что, несмотря на все принимаемые меры, количество пожаров в России меньше не становится.

Это, безусловно, связано с несоблюдением режима самоизоляции, но и, конечно, с безусловным потеплением климата, — добавил Министр.

Кобылкин обратил внимание Главы государства на недостаточное финансирование лесной политики в регионах: в частности, на нехватку средств на увеличение численности лесничих.

В ответ Путин поручил Минфину выделить регионам дополнительные ресурсы. Глава ведомства Антон Силуанов, в свою очередь, отметил, что федеральный бюджет уже направляет средства в регионы, где ситуация с пожарами складывается наихудшим образом. Кроме того, он пообещал еще раз пересмотреть объем выделяемой министерством помощи.

Ранее в Национальном управлении по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) заявили, что нынешний год станет одним из самых теплых в истории. Вероятность этого события они оценили в 75 процентов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также отмечал, что 2020 год войдет в пятерку самых жарких с 99-процентной вероятностью.

И что делать в этой ситуации Крыму с его даже на треть не заполненными водохранилищами. Лето ожидается жарким, сухим и непростым. И дело не в туристах или коронавирусе, отнюдь…

По материалам пресс-службы Кремля и РИА Новости.