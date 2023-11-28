Не «шторм века», но все равно непогода. В Крыму снова объявлено штормовое предупреждение

МЧС распространило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму 28 и 29 ноября. Сообщается, что сегодня вечером, и в течение всей среды на полуострове сильные дожди и порывистый ветер.
По данным «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением холодного фронтального раздела вечером 28 ноября, в течение суток 29 ноября в Крыму ожидаются дожди, в центральных, южных и восточных районах очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/c. На отдельных реках Крыма ожидаются подъёмы уровней воды на 0,5-1,5 метра без достижения опасных отметок, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
Подчеркивается, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, — подчеркнули в МЧС РК.
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МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
— исключить выход в горно-лесную местность;
— воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
— не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
— уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
— ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.
— рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества.
— водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
— туристам и любителям дикого отдыха с палаткой, на период действия штормового предупреждения, рекомендуем воздержаться от выбранного вида отдыха и перенести его на более благоприятный период.
Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим. В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить: «112» или «101».
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