Не сложилось. В Севастополе мост через суходол на ул. Пожарова в июне не сдали

Срок открытия четырехрядного движения по мосту через суходол с ул.Пожарова до пр.Гагарина, прежде намеченный на июнь, теперь перенесен на конец июля. Это связано, сообщает «Севастопольская газета» , с несвоевременным доведением лимитов из резервного фонда Президента РФ, из средств которого финансируются работы по объекту. По словам директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергея Румянцева, первый этап реконструкции моста через суходол был завершен в 2019 году, а в 2020-м работы возобновились совсем недавно.

В настоящее время ведутся подготовительные работы по возобновлению асфальтоукладки по самому мосту и его подходам. Укладывать асфальт начнут 3 июля, — цитирует Сергея Румянцева «СГ».

Рабочим ещё предстоит уложить асфальтобетон и заняться установкой контактной сети, что позволит возобновить движение троллейбусов. При асфальтировании моста используется новый долговечный материал, обладающий в том числе функцией самозалечивания при появлении сжатий и растяжений.

Согласно используемой технологии покрытие будет трехслойным, причем два верхних слоя будут уложены после стабилизации первого. Таким образом, на подходах сейчас укладываются два слоя, на мосту — один, с пандусами для свободного проезда по деформационным швам. После этого будет уложен финальный слой асфальта. По такой же схеме будет завершено асфальтирование по первой очереди, где временно уложенный асфальт предстоит сфрезеровать и уложить заново, — заявил чиновник.

Сергей Румянцев предупредил водителей о переключении в ближайшее время схемы движения по мосту, что связано с началом асфальтирования второго участка:

Со следующей недели будет введено поэтапное ограничение движения по правой и левой частям моста. При завершении работ по одной очереди движение вернется на вторую. До конца июля таких переключений будет несколько, каждое займет несколько дней.

Директор департамента также сказал о предстоящих работах, не связанных с проезжей частью. Речь идет о благоустройстве прилегающей к мосту и подходам территории, устройстве пешеходных тротуаров. Кстати, уже сейчас ведется возведение подпорных стен с облицовкой аутентичным для Севастополя бутовым камнем.

В процессе также предстоит сделать работу над ошибаками, допушенными ранее. Например, новое асфальтобетонное покрытие первой очереди на отдельном участке при въезде со стороны улицы Пожарова заметно просело.

Такого рода дефекты возникают при прокладке инженерных сетей, вернее, футляров для них. Это не производственный брак. Дефект будет исправлен при укладке финишного слоя асфальта и за счет подрядчика, — ответил на вопрос «Севастопольской газеты» Сергей Румянцев.

Он также заверил, что конечная стоимость объекта, обозначенная в контракте, — 234 млн руб — останется неизменной.

Мост через суходол начали ремонтировать в августе 2018 года и должны были сдать к концу декабря. Но контракт с подрядчиком разорвали, не особо объясняя причины. Второй подход к объекту департамент транспорта предпринял через год — в августе 2019-го. В контракте с новым подрядчиком срок сдачи был опять концом декабря. Но в сроки и в этот раз не уложились. В январе 2020 года контракт откорректировали, сдвинув сдачу моста на очередной декабрь.

Длина моста через суходол 34,56 м, ширина — 21,4 м.

Для сравнения: мост через Керченский пролив имеет длину 19 км. Его начали строить в феврале 2016 года. Движение по автомобильной части моста запустили 15 мая 2018 года.