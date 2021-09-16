Не свое авто, за рулем «под градусом», погоня. В ГИБДД рассказали о задержании в Симферопольском районе

В дежурную часть полиции Симферополя, поступило сообщение от женщины, которая заявила о незаконном завладении ее автомобилем марки «Nissan Qashgai». Ориентировка сразу была передана сотрудникам полиции по обеспечению безопасности дорожного движения. При патрулировании на автодороге «Симферополь — Алушта», сотрудники полиции заметили автомобиль, попадавший под ориентировку. Водитель, увидев наряд ДПС попытался скрыться в селе Пионерское (в Симферопольском районе).

Началось преследование автомобиля, водитель неоднократные требования сотрудников полиции об остановке не выполнял, пытался скрыться от погони полицейских по извилистым улицам села. Во время движения иномарка наехала на металлическую опору, в результате чего транспортное средство получило значительные механические повреждения и далее не могло продолжить движение, — рассказали в ГИБДД.

Совершив ДТП, водитель выбежал из автомобиля и попытался скрыться, забежав в чужой двор, где и был задержан сотрудниками ДПС. Им оказался 25-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств.

Правонарушитель в содеянном сознался и пояснил, что воспользовавшись выездом матери за рубеж, он, похитил ключи от автомобиля и поехал кататься. Во время беседы с водителем, его поведение было неадекватным, от него исходил запах алкоголя, речь невнятная.

Пройти медицинское освидетельствование нарушитель отказался, за что привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), — отметили в ГИБДД.

За совершение ДТП и повреждение дорожного сооружения, он привлечен к ответственности по нескольким статьям КоАП РФ. В настоящее время злоумышленнику грозит лишение права управления транспортными средствами и серьезные денежные штрафы.

Кроме того, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.