Не только минкурортов проверяет пляжные территории Крыма. Нарушения есть: и незаконные ларьки, и кемпинги

Глава республиканского минпрома Александр Трянов провел осмотр пляжных территорий Крыма. Министр побывал в приморских селах Сакского и Бахчисарайского районов, посетил курортные поселки Большой Ялты, Алушты. Нарушения есть. Связаны, в основном, с размещением НТО. Александр Трянов обратил внимание глав поселковых и районных администраций на систематизацию размещения нестационарных торговых объектов. Да что там систематизацию. Кое-где и ларьки, и кафе, и кемпинги «на сезон» ставят где захотят.

В ходе выезда в сельские поселения Сакского района для мониторинга размещения НТО и благоустройства пляжных территорий, в Ореховском сельском поселении выявлен кемпинг с рестораном и мини-гостиницей, частично расположенные на самовольно занятой территории и в непосредственной близости от уреза воды, с подведенными системами электроэнергии и канализации, — отмечет пресс-служба минпрома РК.

Министр акцентировал внимание глав и представителей администраций, а также предпринимателей на запрете самовольного размещения НТО на земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

Мониторит пляжные территории не только минкурртов Крыма. Проверки минпрома продолжаются.

Сегодня посетили посёлки Песчаное и Береговое. Ранее сделанные замечания не устранены, вопросов к поселковой администрации по-прежнему много, — отметил Александр Трянов на своей странице в Facebook .

Фото и скриншот: страница А.Трянова в Facebook.