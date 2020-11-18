Не только ночные вечеринки и новогодние корпоративы. Что запрещено в Крыму с 20 декабря

И грянул гром. Злые языки говорят, что поводом к очередной волне ограничений режима «повышенной готовности» стало замечание из Правительства РФ: в Крыму – серьезный рост заболеваемости коронавирусом, в то же время, Республика вошла в пятерку регионов, где еще нет запрета на вечерние развлекательные мероприятия. Сигнал от Вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не то, что был услышан, а немедленно принят к исполнению.

Обратите внимание, в большинстве комментариев новые запреты преподносятся как касающиеся лишь ночных «развлекушек» и новогодних корпоративов. В крымском сегменте соцсетей появилась шутка: «у нас будут новогодние утренники». А нет, остряки, и утренников тоже не будет. Разберем детально новую редакцию Указа Главы РК: что конкретно запрещено в Крыму с 20 декабря по 15 января (общепит и культура должны рыдать).

Из Указа следует.

Запрещено в любое время (не только ночью): оказание услуг по проведению любых мероприятий, объединяющих людей единой целью, поводом (банкеты, свадьбы, иные торжественные и корпоративные мероприятия, концерты и др.).

Скептики сейчас скажут, туристы-«понаехи» чихать на это хотели, за их деньги – любой каприз. Но нет, не получится у них расслабиться «коллективно» — специально оговорено: «в том числе на территории гостиничных комплексов, СПА-отелей, санаторно-курортных учреждений и иных средств размещения«.

То есть, никаких утренников, шоу-программ, концертов, ёлок, ибо это и есть «мероприятия, объединяющие людей единой целью». Молчим уже про «банкеты-свадьбы-торжества»…

А по ночам вообще спать надо, следует из Указа. И Новый год – дома встречать. Итак, с 22 часов до 8 утра запрещено:

— оказание услуг по организации зрелищных, развлекательных мероприятий: (дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общественного питания и прочих аналогичных организаций);

— работа ресторанов, кафе, баров, столовых буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Указанное ограничение не распространяется на предприятия общественного питания, расположенные на территории объектов транспортной инфраструктуры.

И это еще не всё! Запрещены (повторяем, не ночью, а в принципе):

— организация и проведение новогодних культурно-массовых мероприятий («Новогодних ѐлок» и пр.) на территориях общественных городских площадей, домов культуры, театров, цирков, торгово-развлекательных и спортивных комплексов, а также в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дошкольного и дополнительного образования и др., за исключением организации таких мероприятий на территории внутригрупповых ячеек дошкольных образовательных организаций;

— работа в выходные и праздничные дни развлекательных центров и иных развлекательных заведений, в том числе детских.

То есть, максимум (!) из разрешенного – ёлка в детском саду. Ну, хитрецы, может и извернутся: дескать, ялтинская набережная – не площадь, а открытый стадион – не спорткомплекс… Но, что-то сомнительно, чтобы кто-то из муниципалитетов и бизнеса решился на открытый «разрыв отношений» с правительством РК и Роспотребнадзором.

А как же кино?

Можно, но с третью заполнения зала. Разрешена организация досуговых мероприятий (театров, кинотеатров, цирков) при условии продажи билетов до 30 % от общего количества посадочных мест.

Экскурсии в музеях возможны, но с группами до 10 человек и еще «кучей» условий: расчета не менее чем 5 кв. метров на 1 экскурсанта, применения передающих устройств (аудиогидов и т.п.), соблюдения социального дистанцирования в группах, обязательное проведение дезинфекционных мероприятий.

Почти все. Ах да, Указ отправляет всех работников (на предприятиях любой формы собственности) 65+ на «дистант». Написано «рекомендовано», но принято к действию будет, однозначно.

И да, вышеизложенные и перечисленные запреты – не рекомендации, а именно жесткие запреты.

Что дальше?

Курортная отрасль Крыма вздохнула и отрапортовала: «мы все поняли».

Решение об ограничениях в работе на новогодние праздники принято заблаговременно. У отрасли будет более месяца, для того чтобы подготовиться к изменениям в работе и этого более чем достаточно. Главное сегодня это безопасность жителей и гостей Крыма и это необходимая мера для недопущения вспышек очагов коронавирусной инфекции в регионе, — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Отельеры, всяко, в шоке. Предпродажи на тему «Новый год в Крыму» прошли, деньги получены и частично потрачены (в том числе на подготовку проведения новогодних мероприятий). Что делать?

Уже завтра в минкурортов РК начнутся совещания по видеоконференцсвязи с представителями отрасли по разъяснениям в изменениях в работе. Также принимаются обращения на Горячую линию Министерства курортов и туризма Крыма 8 (800) 511-80-18.

К чему это я? Да к тому, что эти запреты, эти дополнения к Указу о режиме «повышенной готовности» достаточно жесткие. Тот, кто будет нарушать, рискует нарваться на проверяющих (а их нынче немало). А самое смешное, что сейчас раздастся хор голосов: «Ну как же так, нельзя запрещать, крымчане заработать хотят, а как же туристы…». И в этом хоре, кажется, все те же голоса, что еще несколько дней дружно выводили: «Закройте, наконец, Крым, хватит нас заражать, туристы по ресторанам сидят, в клубешниках оттягиваются, а мы тут в масках»…

Егор Лиходеев.