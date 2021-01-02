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Не устали отдыхать? В 2021-м россиян ждут короткие рабочие недели и в феврале, и в марте, и в мае, и в ноябре
Фото: Daga_Roszkowska, pixabay.com

Не устали отдыхать? В 2021-м россиян ждут короткие рабочие недели и в феврале, и в марте, и в мае, и в ноябре

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:08 02.01.2021

Календарь выходных на 2021 год.

Выходная – праздничная первая декада января, конечно, подарок всем, кто наработался и перетрудился в 2020-м. Но и от отдыха можно устать? Что же, 11-го января, в первый официально рабочий день 2021-го года можно поразмышлять о дальнейших выходных и праздниках. А они будут!

Так, россиян ожидает трехдневная рабочая неделя из-за празднования 23 февраля. Граждане будут отдыхать с 21 по 23. Тем не менее, рабочий день 22 февраля придется отработать 20 числа. Соответственно, с 15 по 21 февраля граждан ожидает шестидневная рабочая неделя.

Также в марте, благодаря Международному женскому дню 8 марта, будет четырехдневная рабочая неделя. Такими же будут две недели в мае. А в начале ноября будет трехдневная рабочая неделя, напоминает Роструд. И да, 31 декабря отныне официальный выходной тоже. Но до него еще целый год…

И вообще из 365 дней 2021 года – рабочих лишь 247, а 118 – выходные и праздничные. Что-то не припомним такого года. Не зря говорят, как год встретишь (с длительных выходных), так его и проведешь.

Не устали отдыхать? В 2021-м россиян ждут короткие рабочие недели и в феврале, и в марте, и в мае, и в ноябре

Не устали отдыхать? В 2021-м россиян ждут короткие рабочие недели и в феврале, и в марте, и в мае, и в ноябре

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