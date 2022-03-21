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Не в этом году, но всё же... ЦБ ожидает возвращения годовой инфляции к уровню в 4%
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Не в этом году, но всё же… ЦБ ожидает возвращения годовой инфляции к уровню в 4%

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:42 21.03.2022

Денежно-кредитная политика ЦБ РФ создаст условия для постепенной адаптации экономики и предотвратит неконтролируемый рост цен, благодаря чему в 2024 году годовая инфляция вернется к уровню в 4%, но многое будет зависеть от решений в области бюджетной политики, говорится в сообщении Банка России.

Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и предотвратит неконтролируемый рост цен. С учетом этого годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году, — цитирует сообщение РИА Новости.

Динамика экономики и инфляции, уточняет регулятор, будет значимо зависеть от решений, принимаемых в области бюджетной политики.

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