Не в этом году, но всё же... ЦБ ожидает возвращения годовой инфляции к уровню в 4%

Денежно-кредитная политика ЦБ РФ создаст условия для постепенной адаптации экономики и предотвратит неконтролируемый рост цен, благодаря чему в 2024 году годовая инфляция вернется к уровню в 4%, но многое будет зависеть от решений в области бюджетной политики, говорится в сообщении Банка России.

Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и предотвратит неконтролируемый рост цен. С учетом этого годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году, — цитирует сообщение РИА Новости .