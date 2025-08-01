Не ведитесь! Мошенники стали чаще запугивать россиян, заявляя о «спонсировании преступности»

Мошенники стали чаще убеждать россиян, что они спонсируют преступность, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По данным официального представителя МВД, с помощью такой манипуляции злоумышленники уговорили женщину проехать на такси 200 километров, чтобы передать 89 миллионов в руки мошенников. Аферисты убедили ее, что это необходимо «для защиты денежных средств».

По предварительным данным следствия, неизвестный позвонил жительнице Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и представился работником почты, после чего попросил назвать код из sms-сообщения.

Далее с жертвой связали «сотрудники» Росфинмониторинга и ФСБ России, заявив, что ее аккаунт на Госуслугах взломан, а средства могут быть использованы для спонсирования преступников. Чтобы защитить финансы, необходимо перевести деньги на «безопасный счет».

Отмечается, что мошенники связывались с жертвой через мессенджер, в том числе по видеосвязи. При этом, чтобы убедить женщину в том, что они, действительно, представители силовых ведомств злоумышленники показывали поддельные документы с печатями, были одеты в форму, а также сидели на фоне государственной символики.

Как пояснил депутат Госдумы, член комитета по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, на фоне введенных против преступников ограничений они все чаще переходят к сложным, целевым атакам.

Это пример двухэтапного обмана, в котором, как правило, задействовано несколько лиц. Сначала в таких схемах используется легенда «от нейтральной службы» – например, звонок якобы от почты, банка или портала Госуслуг. Затем в разговор подключаются лже-сотрудники «силовых структур», создающие атмосферу давления и паники. Угроза «финансирования преступности» – очередная попытка запугать и лишить человека способности критически мыслить. Помимо угрозы финансирования преступности, мошенники также могут апеллировать к краже финансовых средств, – отметил депутат.

По его словам, в таких атаках всё чаще используются элементы социальной инженерии: злоумышленники заранее собирают информацию о жертве из открытых источников, баз данных или соцсетей, чтобы сделать разговор максимально убедительным.

Им известны ФИО, адрес, даже детали недавних действий в онлайн-сервисах. Это позволяет выстроить диалог таким образом, чтобы человек ни на секунду не усомнился в происходящем. Здесь уже речь идёт не просто о телефонном обмане, а о полномасштабной психологической операции, – добавил Немкин.

Немкин подчеркнул, что борьба с подобными формами мошенничества требует не только технических решений и эффективных действий правоохранительных органов, но и широкой просветительской работы.

Важно, чтобы каждый человек – вне зависимости от возраста и цифрового опыта – понимал базовые принципы кибербезопасности. Нужно регулярно объяснять, как действуют мошенники, в каких ситуациях стоит насторожиться, и куда обращаться за помощью. Только через сочетание законодательных мер, технологической защиты и повышения цифровой грамотности можно сформировать устойчивую среду, в которой у преступников будет всё меньше шансов на успех, – резюмировал депутат.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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