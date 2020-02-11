Не виновен. В Ленинском районе Крыма обвиняемому в убийстве вынесли оправдательный приговор

В Ленинском районе Крыма оправдательный приговор вынесли 34-летнему местному жителю, ранее уже имевшему проблемы с законом. Мужчину обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Согласно материалам уголовного дела, весной 2006 года обвиняемый, которому на момент инкриминируемого преступления было 20 лет, пришёл в гости к своей знакомой пожилого возраста, чтобы взять у неё денег в долг. В момент нахождения в доме пожилой женщины, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, между людьми возникла ссора. В ходе конфликта молодой человек нанёс несколько ударов по голове женщины металлическим предметом. От полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась. В судебном заседании подсудимый свою вину не признал. Коллегия присяжных заседателей сочла доказанным то, что деяние имело место. Вместе с тем, коллегия присяжных заседателей оправдала подсудимого на основании п.1 ч.1 ст.27 УПК РФ за непричастностью к совершению преступления, — сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

10 февраля 2020 года на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей, суд вынес в отношении подсудимого оправдательный приговор.

Избранная подсудимому на период судебного разбирательства мера пресечения в виде заключения под стражу судом отменена и он освобожден в зале судебного заседания. Суд признал за оправданным право на реабилитацию.

Приговор в законную силу не вступил.