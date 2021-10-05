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Через год в стране – перепись населения

Не все экономически активные россияне откроют переписчику дверь, большинство собирается участвовать онлайн

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:23 05.10.2021

С 15 октября по 14 ноября пройдет двенадцатая в истории России перепись населения. Однако 19% россиян не собираются в ней участвовать, несмотря на простоту процедуры, — они просто не откроют переписчику дверь. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 2500 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Самый популярный способ участия в переписи-2021 — онлайн, с помощью сайта Госуслуг: таким образом планируют рассказать о себе государству 58% россиян. Свои планы респонденты объясняют безопасностью такого способа (не надо никого впускать в квартиру) и желанием получить обещанные бонусы от организаторов. Каждый шестой россиянин (16%) примет переписчика у себя дома, еще 7% намерены лично сходить в пункт переписи или МФЦ. Не собираются участвовать во Всероссийской переписи населения 19% россиян. Самые популярные причины отказа, на которые ссылаются респонденты, — это непонимание причин проведения переписи (по мнению опрошенных, у государства и без того достаточно сведений о населении), а также недоверие официальной статистике, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Проигнорировать Всероссийскую перепись населения чаще собирается молодежь до 24 лет (25%). Мужчин-скептиков больше, чем женщин: среди представителей сильного пола о нежелании участвовать в переписи сообщили 23%, тогда как среди женщин — 15%. Тех, кто планирует заполнить анкету на сайте Госуслуг, больше всего среди россиян с доходом более 80 тыс. руб. (67%), а тех, кто собирается принять переписчика дома, — среди опрошенных с доходом менее 30 тыс. руб. (20%) и респондентов старше 45 лет (21%).

Среди россиян, планирующих принять переписчика дома, 3 из 4 готовы открыть дверь и мужчине, и женщине. Каждый пятый (19%) предпочел бы общаться с женщиной, и лишь 2% — с мужчиной.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 514
  • Время проведения: 27 сентября — 1 октября 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 2500 респондентов

Не все экономически активные россияне откроют переписчику дверь, большинство собирается участвовать онлайн

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