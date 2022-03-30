Не всегда в бою все решают сила и огневая мощь. На вес золота — внимание, расчет и мужество. Хроника Минобороны РФ

В Минобороны РФ продолжают ежедневно информировать о героизме российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. В центре внимания сегодня мотострелки и саперы.

Отделение под руководством старшего сержанта Артура Жукова обнаружила группу украинских националистов, которая пыталась установить взрывчатку для подрыва моста. Наши военные скрытно подобрались диверсантам и атаковали противника — все националисты были ликвидированы. Позже отделение под руководством Жукова уничтожило наблюдательный пост и находящихся в нем семь националистов, что обеспечило главным силам мотострелковой бригады своевременное и безопасное продвижение вперед.

Инженерно-штурмового отделение по разминированию мостов и переправ под руководством подполковника Сергея Чернявского обезвредило заряд взрывчатого вещества массой 500 кг в тротиловом эквиваленте и расчистила от различных препятствий более 200 метров железнодорожного полотна. Лично Сергей Чернявский обезвредил и уничтожил сосредоточенный заряд взрывчатого вещества массой 600 кг в тротиловом эквиваленте, семь осколочно-заградительных мин и один фугас.

Ефрейтор Дмитрий Каурдаков выполнял задачу по удержанию позиций от нападения националистов в составе батальонно-тактической группы мотострелковой бригады. Он вел прицельный огонь из укрытия и заметил, что часть военнослужащих получили осколочные ранения. Несмотря на то, что обстрелы со стороны националистов не прекращались, Каурдаков дополз до сослуживцев, на себе перетащил их в укрытие и оказал им первую медицинскую помощь.

Группа российских военнослужащих под руководством командира роты, старшего лейтенанта Дмитрия Сигулина вскрыла огневые точки и тщательно замаскированные позиции националистов. Оценив обстановку, Дмитрий принял решение атаковать противника — в результате были уничтожены три позиции с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов и два расчета противотанковых управляемых ракет, а часть националистов, спасая свои жизни, сдались в плен российским военным.

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