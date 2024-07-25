Не всякие музыка, состояние, поведение, привычки одинаково полезны. Происшествие в Севастополе

В Севастополе задержан мужчина, публично демонстрировавший атрибутику экстремистской организации. Дядя с мутным взглядом (на фото) слушал «на всю катушку» неофициальный гимн украинских националистов, заодно выкрикивая украинские же националистические лозунги. Выяснилось, что сей бравый охранник (как бы профессия) еще и любитель камуфляжа «милитари» (а почему не на фронте?) и «беспредельщик» (привлекался к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти). Короче, мужик (?) и севастополец (увы).

В ходе мониторинга СМИ и сети «Интернет» сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю в одном из телеграм-каналов выявлена публикация с видео, на котором неизвестный громко слушал неофициальный гимн украинских националистических формирований. Невольными слушателями стали жители города-героя Севастополя, которые возмутились таким поведением мужчины. В результате проведённых мероприятий полицейские установили личность и задержали правонарушителя. Им оказался 42-летний местный житель, завхоз одного из медучреждений, который, находясь дома, с открытыми окнами и на большой громкости слушал композицию, признанную атрибутикой экстремистской организации, запрещенной на территории Российской Федерации, а также выкрикивал украинские националистические лозунги. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти, – сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В отношении задержанного сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного ареста сроком до пятнадцати суток. Собранные правоохранителями материалы будут переданы в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

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