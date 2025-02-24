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Не всё так просто: возможное условие возвращения в РФ зарубежных брендов
на фото: Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

Не всё так просто: возможное условие возвращения в РФ зарубежных брендов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:17 24.02.2025

Условием возвращения иностранных брендов на российский рынок может стать размещение их магазинов в том числе на территории Крыма, Донбасса и Новороссии. Это следует из комментария первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

У нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам. Поэтому размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун, — сказал Мантуров, отвечая на вопрос, может ли быть условием возвращения иностранных брендов работа в Крыму и новых российских регионах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российским производителям должны быть даны преимущества в случае возвращения иностранных компаний на рынок РФ, но сделать это надо с соблюдением требований Всемирной торговой организации.

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источник: ТАСС

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