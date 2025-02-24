Не всё так просто: возможное условие возвращения в РФ зарубежных брендов

У нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам. Поэтому размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун, — сказал Мантуров, отвечая на вопрос, может ли быть условием возвращения иностранных брендов работа в Крыму и новых российских регионах.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российским производителям должны быть даны преимущества в случае возвращения иностранных компаний на рынок РФ, но сделать это надо с соблюдением требований Всемирной торговой организации.
источник: ТАСС
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