Неадекваты кругом?! В Севастополе хулиган повредил три иномарки. Бил по ним кирпичом и гантелью

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился 56-летний местный житель, который проходя мимо одного из домов, увидел, как неизвестный мужчина кирпичом и металлической гантелью наносит повреждения припаркованным автомобилям. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Гагаринскому району и оперативно задержали злоумышленника. Им оказался 52-летний безработный местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Мужчина все же успел разбить стекла и фары в трех автомобилях, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Видео ЧП — здесь.

На вопрос правоохранителей о том, по какой причине он повредил чужое имущество и где взял орудия преступления, внятного ответа получить не удалось.

В отношении задержанного следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

источник: Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю