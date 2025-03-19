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Новости Республики
Осторожно, неадекват! В Севастополе хулиган повредил три иномарки. Бил по ним кирпичом и гантелью
фото: скрин видео пресс-службы УМВД России в Севастополе

Неадекваты кругом?! В Севастополе хулиган повредил три иномарки. Бил по ним кирпичом и гантелью

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:38 19.03.2025

Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения злоумышленник повредил чужие автомобили — иномарки, причинив материальный ущерб на сумму более 185 тысяч рублей.

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился 56-летний местный житель, который проходя мимо одного из домов, увидел, как неизвестный мужчина кирпичом и металлической гантелью наносит повреждения припаркованным автомобилям. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Гагаринскому району и оперативно задержали злоумышленника. Им оказался 52-летний безработный местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Мужчина все же успел разбить стекла и фары в трех автомобилях, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Видео ЧП — здесь.

На вопрос правоохранителей о том, по какой причине он повредил чужое имущество и где взял орудия преступления, внятного ответа получить не удалось.

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В отношении задержанного следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

источник: Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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