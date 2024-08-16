Небезопасный отдых: четыре происшествия на севастопольском Фиоленте. Двое погибших

В районе побережья Фиолента за последние несколько дней сорвалось 4 человека

В первых двух случаях, благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей, пострадавшим оказана первая помощь, впоследствии они госпитализированы. К сожалению, травмы которые были получены двумя другими гражданами оказались несовместимыми с жизнью, – сообщили в «Спасательной службе Севастополя».

Спасатели призывают отдыхающих не игнорировать предупреждающие знаки. Они установлены на всем протяжении обрывисто-скального побережья Фиолента.

Помните об основных мерах безопасности:

выбирайте для прогулок безопасные маршруты,

отдыхайте на обустроенных, официальных пляжах,

при спусках к морю пользуйтесь обустроенными лестницами и сходами.

Берегите себя и своих близких! Спасатели города Севастополя работают круглосуточно. В случае непредвиденных ситуаций обращайтесь по телефонам: 112, 54-33-97, +7(978) 062-46-11, +7 (978) 377-74-21.

Фото: Спасательная служба Севастополя

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