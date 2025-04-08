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Недвижимость в аренду: не позднее 30 апреля необходимо задекларировать доходы - Налоговая служба Севастополя
фото: pikist.com

Недвижимость в аренду: не позднее 30 апреля необходимо задекларировать доходы — Налоговая служба Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:20 08.04.2025

Немало севастопольцев в период курортного сезона предоставляют свою недвижимость в аренду гостям города. По итогам предыдущей кампании декларирования, более 14% деклараций были поданы по доходам, полученным от аренды имущества.

Напомним, что гражданам, которые в 2024 году получали доходы от аренды, необходимо поторопиться – до окончания кампании осталось чуть больше 3 недель. Это касается тех физических лиц, которые предоставляли недвижимость в аренду без статуса предпринимателя или самозанятого лица. Срок предоставления декларации – не позднее 30 апреля, заплатить налог необходимо до 15 июля.

Следует учесть, что самый быстрый и удобный способ подачи декларации — сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физического лица».  Для заполнения декларации также можно использовать специальную компьютерную программу «Декларация», которая размещена в группе сервисов «Программные средства» на сайте ФНС России.

Напомним, что при нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к ответственности.

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Уточним, что сдавать жилую недвижимость можно также, применяя специальный налоговый режим для самозанятых граждан — налог на профессиональный доход. Применение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» позволяет сдавать квартиру в рамках правового поля на максимально удобных условиях:

  • ставка налога составляет 4% (при сдаче жилья физическому лицу) или 6% (при сдаче жилья юридическому лицу или ИП);
  • отсутствует необходимость в представлении отчетности;
  • не нужно уплачивать налог при отсутствии дохода.

Если арендодатель сдает в аренду апартаменты или другую нежилую недвижимость, он должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и уплачивать налоги уже в этом статусе.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе 

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