Недвижимость в Севастополе: акцент внимания покупателей с квартир сместился — хотят дома и землю

Цены на недвижимость в Севастополе стабильно растут. Так, за июль «ценник» на среднестатистические квартиры в городе взлетел аж на 4%, что, по мнению экспертов, чрезвычайно много. Подробнее на эту тему — здесь. При этом наметилась следующая тенденция:

Точка спроса переместилась на сегмент земли и частного сектора. То есть, на ИЖС, на СТ, на готовые дома. Много и тех, кто интересуется строительством на земле. «Материковые» покупатели в основном, к слову, выбирают первый вариант, чтобы не связываться со стройкой. И это часто оправданный шаг — по стоимости такие объекты покупать выгоднее, чем те же «однушки», — констатирует Вице-президент Международной Ассоциации Фондов Жилищного Строительства и Ипотечного Кредитования Руслан Маринуца.

Севастопольские риэлторы подтверждают: число заказов, связанных с поиском для покупки домов и земельных участков, в последнее время существенно возросло.

Однозначная точка спроса сейчас — жилые дома на садовых землях. Такие объекты на данный момент стоят в среднем — 3,5 миллиона рублей. И это дом! Это своя земля! Делай ремонт и живи на своём участке. Чем плохо? Чаще — выгодно. Можно говорить, что это отличный выход для тех, у кого не хватает денег на квартиру, кто не готов выкладывать за «однушку» 5, а то и больше, миллионов рублей, — отмечает директор Агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Массальская.

Спрос на такие объекты, говорят специалисты, во многом спровоцирован тем, что Севастополь «разрастается» территориально: ИЖС, садовые и дачные товарищества, которыми город окружён, буквально «стали ближе». Другими словами, если раньше такие территории считались «выселками», без должной инфраструктуры и т.д., то сегодня это уже полноценные городские районы. И большие районы…

Город к ним подтянулся. Сапун-гора, Фиолент, Дергачи, Гавань. И инфраструктура уже есть – рядом супермаркеты, дороги, транспортное обеспечение в большей или меньшей мере налажено. И такие объекты сегодня по-настоящему востребованы, там много новостроек. И — да: предложения такие тоже есть, так что сделки совершаем, — констатирует директор АН «Мультидом». — В таких СТ, кстати, много тех, кто приехал в Севастополь в начале его «российского пути» – и уже несколько лет эти семьи там строятся и обживаются. Покупали тогда дачки за 1,5-2 миллиона рублей, а теперь это уже полноценные дома.

Подчёркивают эксперты севастопольского рынка недвижимости и такой факт:

В Севастополе сейчас наблюдаем строительный бум в том, что касается ИЖС и СТ. Предприниматели, приезжие компании строителей покупают там земельные участки, возводят дома — до 100 метров — и уже в процессе строительства заявляют их на продажу. Таких объектов сегодня много, и потенциальных покупателей тоже. Хит сезона, по сути. Объяснимо вполне, если… опять-таки… говорить с точки зрения повышения цен на квартиры. Во многих случаях это лучшее приобретение из того, что есть на рынке на данный момент по адекватным ценам, как по состоянию «здесь и сейчас», так и на перспективу, — говорит Наталья Массальская.

Более того, растущий спрос не оставляют без внимания «деньгидающие». Так, под покупку таких объектов банки, функционирующие в Крыму, ведут разработку ипотечных программ.

В Крыму сейчас как: если ты хочешь купить земельный участок, то соответствующая ипотечная программа есть, если ты хочешь купить дом, то ипотека есть. А вот купить участок и сразу же получить деньги на строительство — такого нет. Но это очень популярный запрос. Проще говоря, алгоритм который устроил бы многих, таков: взять участок в ипотеку, а потом и строиться в ипотеку. Такая программа на материке была запущена в прошлом году. Успешно. В Крыму два банка такой проект делают, но ни там, ни там он пока не запущен. Надеемся, что скоро это свершится, — отмечает Вице-президент Международной Ассоциации Фондов Жилищного Строительства и Ипотечного Кредитования Руслан Маринуца.

Напомним, в Севастополе работает Ипотечный центр, специалисты которого оказывают помощь в получении ипотечный кредитов при покупке недвижимости — здесь.

О рынке недвижимости в Крыму и в Севастополе больше — здесь.