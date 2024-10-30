Неэксплуатируемые и разрушающиеся здания в селе Крымская Роза должны быть переданы в муниципальную собственность

В селе Ароматном Сергей Аксёнов встретился с председателем Ароматновского сельского совета – главой администрации Ароматновского сельского поселения Иваном Кудиновым и пообщался с жителями. Глава Крыма отметил необходимость решения вопроса по почтовому отделению и замены покрытия беговой дорожки на местном стадионе.

Далее Глава республики осмотрел Ароматновский сельский дом культуры, реконструкция которого была завершена в декабре 2019 года. Для МКУДО «Ароматновская детская школа искусств» Сергей Аксёнов пообещал изыскать средства на ремонт протекающей кровли и обеспечить необходимыми музыкальными инструментами. В МБОУ «Ароматновская средняя школа» проводится ремонт пищеблока, который планируется закончить в начале декабря. Глава Крыма отметил, что помещения будут в полном объеме оснащены кухонным оборудованием. Также школе предоставят недостающие компьютеры.

В селе Крымская Роза Глава республики обратил внимание на неэксплуатируемые и разрушающиеся здания, принадлежащие ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма». По итогам разговора Сергея Аксёнова с директором учреждения Владимиром Паштецким будет рассмотрена возможность передачи заброшенных зданий на баланс муниципалитета.

Еще один острый вопрос в селе связан с водоснабжением – жители жалуются на некачественную питьевую воду в системе. По словам заместителя Председателя Совета министров РК Светланы Масловой и главы администрации Белогорского района Дмитрия Чумакова, для решения проблемы в скором времени планируется запустить станцию очистки.

В Крымскорозовском сельском доме культуры протекает кровля. Сергей Аксёнов поручил отремонтировать ее, а Министерству строительства и архитектуры РК – рассчитать стоимость организации отопления здания. Учреждению предоставят кондиционеры, а также заменят окна. В местную библиотеку поставят требующееся компьютерное оборудование и кондиционеры для отопления. Помимо этого, Глава Крыма дал поручение заместителю Председателя Совета министров Республики Крым – министру труда и социальной защиты Республики Крым Елене Романовской согласовать размещение почтового отделения в здании врачебной амбулатории.

В МБДОУ «Детский сад «Розочка» необходимо привести в порядок отливы и ступени крыльца, а в МБОУ «Крымрозовская средняя школа» требуется отремонтировать фасад. Глава республики распорядился сначала устранить аварийные повреждения, а затем составить смету и запланировать на будущее полный объем ремонтных работ. По поручению Главы Крыма в актовом зале школы будет произведен косметический ремонт и обновлена мебель. Учреждению также предоставят 15 ноутбуков и 2 интерактивные доски.

Затем Сергей Аксёнов посетил пгт Зуя, где остался недоволен качеством санитарной очистки и уборки. В недельный срок руководству администрации нужно разрешить этот вопрос, в том числе в части распределения нагрузки между дворниками. Русла рек, протекающих в пределах поселка, должны быть расчищены. В завершение рабочей поездки Глава республики посетил МБОУ «Зуйская средняя школа № 1 им. А.А. Вильямсона».

Помимо прочего, Сергей Аксёнов поставил задачу перед администрацией Белогорского района подготовить варианты решения проблемного вопроса, связанного с водоснабжением и водоотведением, по каждому сельскому поселению. В ближайшее время планируется провести профильное совещание. Кроме того, необходимо организовать наиболее удобный график подвоза питьевой воды в населенные пункты, которые в этом нуждаются.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым