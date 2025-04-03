Негостеприимный какой... Севастополец угрожал избиением и убийством иностранцу

26-летний гражданин республики Беларусь приехал в город-герой на заработки, а пока у него не получалось с трудоустройством, поселился у местного жителя, с которым незадолго познакомился.
В один из дней хозяин жилища привел домой гостей. Проснувшись от громкого веселья, иностранец сделал замечание компании, что не понравилось 49-летнему гостю. Он стал избивать мужчину, неоднократно подставляя к его шее нож и высказывая угрозы убийством. Через время, когда конфликт утих, потерпевший самостоятельно покинул адрес и вызвал медиков, которые оказали ему необходимую помощь, а также сообщили о происшествии в полицию, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого ранее неоднократно судимого за имущественные преступления. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему грозит до трёх лет лишения свободы.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе