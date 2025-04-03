Негостеприимный какой... Севастополец угрожал избиением и убийством иностранцу

В один из дней хозяин жилища привел домой гостей. Проснувшись от громкого веселья, иностранец сделал замечание компании, что не понравилось 49-летнему гостю. Он стал избивать мужчину, неоднократно подставляя к его шее нож и высказывая угрозы убийством. Через время, когда конфликт утих, потерпевший самостоятельно покинул адрес и вызвал медиков, которые оказали ему необходимую помощь, а также сообщили о происшествии в полицию, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.