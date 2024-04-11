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Некоммерческие спортивные организации Ялты получили поддержку от города
фото: пресс-служба администрации Ялты

Некоммерческие спортивные организации Ялты получили поддержку от города

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:54 11.04.2024

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, по результатам конкурса их разделят между собой Федерации баскетбола, бокса, акробатического рок-н-ролла, спортивной акробатики, плавания, спортивного ориентирования, волейбола. Из муниципального бюджета на поддержку некоммерческих спортивных организаций направлено почти 4,8 миллионов рублей.

Практику ввели три года назад, постепенно увеличиваем сумму (в прошлом году выделялось 2 млн). Комиссия оценивает конкурсантов по нескольким критериям — время осуществления деятельности, количество спортсменов, которые приняли участие в соревнованиях, и старты, проведенные в Ялте, а также наличие кандидатов или членов сборной Крыма, количество призовых мест. Уверена, такая поддержка пойдет только во благо, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

Субсидии идут на проведение и участие в соревнованиях различного уровня, а также на участие в учебно-тренировочных мероприятиях, проводимых на территории нашей страны. Финансирование целевое и не может быть направлено на иные потребности.

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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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