Некоторые итоги совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя  

Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконфененцсвязи провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Владимир Путин предложил сосредоточиться на рабочих вопросах и проблемах, требующих решения, а также на обсуждении дальнейших шагов по обеспечению социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Вы знаете, что только что я встречался с представителями общественности Севастополя и Крыма. Безусловно, наша задача – всегда слышать, откликаться на запросы, пожелания, инициативы граждан. Мы обязаны это делать по всей территории России, в каждой республике, в области, городе, селе. В полной мере это касается и Крымского полуострова – региона, безусловно, стратегической значимости, — заявил Глава государства.

При этом Президент отметил, что такое внимание к региону задаёт и высокую планку требований к эффективности, качеству работы всех ведомств, региональных и муниципальных властей на местах.

Хочу подчеркнуть: мы делаем и сделаем всё для обеспечения в Крыму стабильности и безопасности, для дальнейшего комплексного развития транспорта, энергетики, всей инфраструктуры, будем поддерживать промышленные и аграрные предприятия, малый и средний бизнес, туризм, создавать условия для притока инвестиций, — пояснил Глава государства.

По словам Президента, на этой базе постоянно, опережающими темпами должно расти и качество жизни граждан, их уверенность в завтрашнем дне.

Помимо этого, Владимир Путин сообщил, что из-за масштаба накопленных ранее, за десятилетия проблем невозможно сделать всё и сразу, поэтому «нужна системная, кропотливая работа».

На первом этапе начали с реализации крупных, скажем по-другому, опорных проектов, имеющих огромную социально-экономическую значимость, без которых нормальную жизнь было трудно вообще себе представить. В их числе – грандиозный, уникальный Крымский мост с автомобильным и железнодорожным сообщением, трасса «Таврида», новейший симферопольский аэровокзальный комплекс. Этот список будет обязательно пополняться, – уточнил Президент. – Нам удалось снять угрозу энергодефицита за счёт ускоренного ввода генерирующих мощностей, строительства энергомоста, модернизации местного сетевого хозяйства. Мы прорвали энергетическую и транспортную блокаду. Уверен, разберёмся и с другими проблемами, в том числе с водой. Сейчас это наиболее острый, первоочередной вопрос для всех крымчан и севастопольцев.

Отдельным пунктом Глава государства отметил важность реализации Комплексного плана по обеспечению надёжного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя.

План рассчитан до 2024 года. И учитывая, что проблема имеет неотложный характер, мы договорились действовать максимально быстро и сразу по нескольким направлениям. Это и разработка подземных запасов воды, и строительство различных гидросооружений, систем очистки, ликвидация потерь в сетях водоснабжения и опреснение морской воды, — проинформировал Владимир Путин.

В рамках совещания были затронута тема привлечения инвестиций во всех отраслях: от промышленности до сферы услуг, также обсудили вопросы улучшения делового климата и повышения доступности финансовых услуг.

Об успехе наших действий можно будет говорить, только если мы сумеем обеспечить существенный, кардинальный рост частных инвестиций. Их объём за предстоящие 4 года, то есть за 2022–2025 годы, в Крыму и Севастополе должен превысить один триллион рублей. Это, безусловно, амбициозная задача, она потребует слаженных действий федеральных, региональных, муниципальных властей, и вести работу необходимо в диалоге, тесном контакте с деловым сообществом, самым внимательным образом относиться к поступающим от предпринимателей предложениям, нужно обеспечивать их оперативную проработку, — заявил Глава государства.

В свою очередь, Вице-премьер РФ РФ Марат Хуснуллин отметил, что все планы по Крыму и Севастополю перевыполнили на 103% и 106%.

Все планы перевыполнены, идём с большим опережением. Обычно для таких проектов нужно два-три года, а тут эта работа была проведена за 5-6 месяцев, — заявил Вице-премьер, комментируя строительство Бештерек-Зуйского водозабора.

По информации Марата Хуснуллина, до 2024 года объём подачи воды увеличат в два раза — до 300 тысяч кубометров, но острый дефицит воды ликвидирован уже сейчас.

Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил Президента за судьбоносные для Крыма решения в 2014 году и заявил, что за эти годы в регионе произошли значительные изменения.

Инструментами развития Республики Крым на сегодняшний день являются Федеральная целевая программа, национальные и региональные проекты, ведомственные целевые программы, — уточнил Глава Республики.

Сергей Аксёнов отметил серьезную поддержку Правительства Москвы в части реализации инфраструктурных объектов.

Собственные доходы республиканского бюджета выросли по сравнению с 2014 годом. Тогда составляли 25 млрд. рублей, а в 2020 году — 61 млрд. рублей. Для сравнения, когда в 2013 году Крым был в составе Украины, общий бюджет Крыма составлял 9,6 млрд. рублей, — проинформировал Глава Крыма. — Благодаря наполнению бюджета нам удалось по сравнению с 2014 годом увеличить объем финансирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства в 11 раз, охраны окружающей среды – в 7 раз, образования – в 3 раза, социальной политики – в 3 раза, спорта – в 8 раз. Это существенные изменения, которые приводят к увеличению качества жизни.

Сергей Аксёнов также рассказал об основных итогах развития сферы экономики, здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности, жилищного строительства, ЖКХ, образования, а также затронул тему регулирования цен. Глава Республики выразил уверенность в дальнейшем динамичном развитии по всем направлениям и достижении новых целей.

Стенограмма совещания — ЗДЕСЬ .

Фото: kremlin.ru.