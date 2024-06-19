Нелегальным мигрантам запретят покупать квартиры, переводить деньги и заключать брак в России

Депутаты, сообщает «Парламентская газета», предложили ограничить срок пребывания иностранцев в России 90 днями ежегодно. Для нарушивших режим пребывания или совершивших преступления введут режим высылки. Такие решения сможет принимать не только суд, но и полиция. Мигранты, которых решили отправить на родину, включат в Реестр контролируемых лиц. Эти люди, пока еще находятся в нашей стране, не смогут жениться, приобретать здесь недвижимость и транспорт, регистрировать компании, получать водительские права, открывать банковские счета и переводить деньги. Такой пакет законопроектов (№ 614967-8 и № 615003-8) Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 18 июня.

Особый режим

По данным МВД, Россия занимает четвертое место в мире по численности мигрантов. Нелегально находятся в нашей стране больше 600 тысяч иностранцев, многие из которых совершают правонарушения. Например, в Подмосковье с 3 по 9 июня прошел специальный рейд, в результате полицейские составили 3200 протоколов об административных нарушениях и 800 протоколов о незаконной трудовой деятельности мигрантов. После проверки больше 1,5 тысячи иностранцев выдворят из России.

Чтобы бороться с нелегальной миграцией и усилить контроль за приезжими, депутаты предложили внести изменения в законодательство. По словам соавтора пакета законопроектов, члена Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрия Вяткина, предлагают ввести особый миграционный режим высылки в отношении тех иностранцев, которые незаконно пребывают в России или нарушили законодательство. Всех, кто подлежит высылке, внесут в Реестр контролируемых лиц.

Режим носит обратимый характер, — подчеркнул Вяткин.

Например, иностранец просрочил допустимый срок пребывания в России, не заявил об этом, и его автоматически поместили в реестр. Но его могут исключить оттуда, если он урегулирует все вопросы, связанные с законностью пребывания в России.

Что запретят нелегалам

Реестр контролируемых лиц будет вести МВД, а для включенных туда мигрантов будет действовать несколько ограничений, пока они не уедут из России или не узаконят свое пребывание.

Таким мигрантам могут запретить выезжать за пределы определенного региона или муниципалитета, покупать машины или квартиры, заключать брак, регистрировать бизнес, переводить деньги, делать покупки на средства со своего банковского счета на сумму больше 30 тысяч рублей. На эти деньги разрешено купить билеты для возвращения на родину и заплатить штрафы. Нелегалам откажут в получении водительских прав и запретят управлять транспортными средствами. Эти ограничения не позволят им вести привычную жизнь, считают авторы инициативы.

Важная норма законопроекта касается сокращения разрешенного времени пребывания в России.

Если раньше можно было приехать на 90 дней, потом выехать на 90 дней и снова приехать на тот же срок в течение года, то теперь в течение года можно пребывать в России не больше 90 дней, — пояснил «Парламентской газете» соавтор инициативы, первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Более длительное время смогут находиться в стране те, у кого есть для этого законные основания, например трудовой патент или разрешение на работу.

Чтобы сохранить право на въезд в Россию, иностранцам нужно будет соблюдать определенный кодекс поведения. Согласно законопроекту, приезжие обязаны уважать многообразие традиций нашей страны и культурно-нравственные ценности, не вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику, не финансировать запрещенные организации.

Необходимость новых законодательных норм вызвана очевидными недостатками миграционной политики и законодательства, вышедшими наружу в последние годы, подчеркнул Константин Затулин.

В условиях специальной военной операции на Украине и отечественной войны с коалицией стран НАТО требуются жесткие меры, не позволяющие рассматривать Россию как проходной двор и злоупотреблять ее гостеприимством, — сказал парламентарий.

Полиция получит новые полномочия

Второй законопроект вносит в Кодекс об административных правонарушениях корреспондирующие изменения, расширяющие полномочия органов внутренних дел. Сейчас решение о выдворении иностранцев из России может принять только суд. Этими полномочиями хотят также наделить полицию. Полицейские смогут помещать граждан, подлежащих выдворению, в специальные учреждения.

После того, как мигранта включат в Реестр контролируемых лиц, у полиции появятся дополнительные возможности по сбору информации и розыску. В частности, полицейские смогут запрашивать информацию о банковских счетах и денежных операциях мигрантов, следить за ними и их пособниками, беспрепятственно проникать в дома и квартиры, на участки, где живут мигранты, на место их работы, и задерживать нарушителей правил пребывания в России.

Пакет законопроектов поддержали в первом чтении депутаты всех фракций Госдумы. Многие предлагали установить для всех мигрантов более жесткие ограничения, например визовый режим.

источник: «Парламентская газета»