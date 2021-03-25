Нельзя оставить... Какие строения на садовом или дачном участке заставят снести в 2021 году

Сейчас немало найдется граждан, у которых есть свой собственный участок земли — дачный, садовый, для ИЖС или ЛПХ. Но статус землевладельца, увы, не дает права делать на своем участке все, что душе угодно. За последнее время правила застройки стали намного жестче — и отвечать за их нарушение приходится даже законному собственнику.
Учитывая, что до наступления нового дачного сезона осталось не так много времени, эксперты портала
Дом
Для всех жилых домов, расположенных на частных участках, сейчас установлены единые требования:
— это должно быть отдельно стоящее здание, высотой до 20 метров и с числом надземных этажей не более 3-х (п. 39 ст. 1 ГрК РФ).
Поэтому при обращении в Росреестр в 2021 году для регистрации собственности на построенный дом будут обязательно проверять, насколько строение отвечает этим нормативам.
Согласно последним разъяснениям Росреестра этажность здания определяется с учетом всех надземных этажей — в т.ч. технического, мансардного, а также цокольного, если его верхнее перекрытие расположено более, чем на 2 м выше уровня земли (Письмо от 12.05.2020 № 4200-АБ/20).
Если из технического плана дома следует, что у него больше 3-х надземных этажей, строение признают самовольной постройкой — а это равнозначно приговору «под снос» (например, определение ВС РФ по делу № 19-КГ18-2).
Столь же печальная участь ожидает жилой дом, если выяснится, что он построен в границах охранной зоны — т. е. вблизи магистрального газопровода, нефтепровода или железнодорожных путей.
Минимально допустимые расстояния от таких опасных объектов до жилых строений определяются строительными нормативами (например, СНиП 2-45-75 «Нормы проектирования магистральных трубопроводов»).
Сохранить свой дом удастся только, если доказать, что на момент его возведения в публичном доступе не имелось никаких данных о том, что рядом проходит охранная зона (не было отметок на картах и опознавательных знаков на местности — определения ВС РФ № 11-КГ20-4, 4-КГ20-15).
Баня
Главное, что может подвести баню под снос, — это нарушение минимальных противопожарных расстояний. Как показывает судебная практика, если не соблюдены другие градостроительные нормативы, баню еще можно спасти.
В этом плане показательно недавнее решение Верховного суда РФ, где запретили сносить баню из-за нарушения предельных расстояний до границы с соседним участком.
Суд указал, что возможен поиск других вариантов для восстановления прав соседей, а снос — это кардинальная мера. Но если место расположения бани не соответствует правилам пожарной безопасности, избежать ее сноса намного сложнее.
Здесь возникает прямая угроза для жизни и здоровья людей. Например, суд предписал снести деревянную баню, которая располагалась всего в 3-х метрах от соседского дома, тогда как по нормативам должно быть не менее 15 метров (решение Кировского р-го суда г. Омска, дело № 2-2394/2015).
Поэтому прежде чем затевать строительство бани, нелишним будет проконсультироваться у сотрудников МЧС по поводу допустимого места ее расположения.
Забор
Даже забор придется сносить, если признают его незаконным. Для садовых и дачных участков действуют единые правила установки забора: его высота не должна превышать 1,8 метра.
Глухой забор по границе со смежным участком можно установить лишь при наличии письменного согласия соседа, а со стороны улицы — с согласия общего собрания членов СНТ (СП 53.13330.2019).
Для участков, которые располагаются в пределах населенных пунктов, нормативы установки забора определяются местными правилами землепользования и застройки.
Если соседа не устроит ваш забор и при этом выяснится, что он был возведен с нарушениями, суд может вынести решение о сносе.
Например, в Екатеринбурге гражданин добился сноса соседского монолитного забора высотой в 2,5 метра.
А местные правила благоустройства территории запрещали глухие и железобетонные ограждения на участках, допуская только декоративные металлические ограждения максимум до 2 метров в высоту (Свердловский облсуд, дело № 33-10747/2019).
Поэтому, прежде чем ставить капитальный забор, нужно выяснить, какие требования к нему установлены в вашем населенном пункте.
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