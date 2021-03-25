Нельзя оставить… Какие строения на садовом или дачном участке заставят снести в 2021 году

Сейчас немало найдется граждан, у которых есть свой собственный участок земли — дачный, садовый, для ИЖС или ЛПХ. Но статус землевладельца, увы, не дает права делать на своем участке все, что душе угодно. За последнее время правила застройки стали намного жестче — и отвечать за их нарушение приходится даже законному собственнику.

Учитывая, что до наступления нового дачного сезона осталось не так много времени, эксперты портала «Юридические тонкости» , на какие законодательные нормы и правила нужно ориентироваться в 2021 году, чтобы не получить предписание о сносе той или иной постройки на своем земельном участке.

Дом

Для всех жилых домов, расположенных на частных участках, сейчас установлены единые требования:

— это должно быть отдельно стоящее здание, высотой до 20 метров и с числом надземных этажей не более 3-х (п. 39 ст. 1 ГрК РФ).

Поэтому при обращении в Росреестр в 2021 году для регистрации собственности на построенный дом будут обязательно проверять, насколько строение отвечает этим нормативам.

Согласно последним разъяснениям Росреестра этажность здания определяется с учетом всех надземных этажей — в т.ч. технического, мансардного, а также цокольного, если его верхнее перекрытие расположено более, чем на 2 м выше уровня земли (Письмо от 12.05.2020 № 4200-АБ/20).

Если из технического плана дома следует, что у него больше 3-х надземных этажей, строение признают самовольной постройкой — а это равнозначно приговору «под снос» (например, определение ВС РФ по делу № 19-КГ18-2).

Столь же печальная участь ожидает жилой дом, если выяснится, что он построен в границах охранной зоны — т. е. вблизи магистрального газопровода, нефтепровода или железнодорожных путей.

Минимально допустимые расстояния от таких опасных объектов до жилых строений определяются строительными нормативами (например, СНиП 2-45-75 «Нормы проектирования магистральных трубопроводов»).

Сохранить свой дом удастся только, если доказать, что на момент его возведения в публичном доступе не имелось никаких данных о том, что рядом проходит охранная зона (не было отметок на картах и опознавательных знаков на местности — определения ВС РФ № 11-КГ20-4, 4-КГ20-15).

Баня

Главное, что может подвести баню под снос, — это нарушение минимальных противопожарных расстояний. Как показывает судебная практика, если не соблюдены другие градостроительные нормативы, баню еще можно спасти.

В этом плане показательно недавнее решение Верховного суда РФ, где запретили сносить баню из-за нарушения предельных расстояний до границы с соседним участком.

Суд указал, что возможен поиск других вариантов для восстановления прав соседей, а снос — это кардинальная мера. Но если место расположения бани не соответствует правилам пожарной безопасности, избежать ее сноса намного сложнее.

Здесь возникает прямая угроза для жизни и здоровья людей. Например, суд предписал снести деревянную баню, которая располагалась всего в 3-х метрах от соседского дома, тогда как по нормативам должно быть не менее 15 метров (решение Кировского р-го суда г. Омска, дело № 2-2394/2015).

Поэтому прежде чем затевать строительство бани, нелишним будет проконсультироваться у сотрудников МЧС по поводу допустимого места ее расположения.

Забор

Даже забор придется сносить, если признают его незаконным. Для садовых и дачных участков действуют единые правила установки забора: его высота не должна превышать 1,8 метра.

Глухой забор по границе со смежным участком можно установить лишь при наличии письменного согласия соседа, а со стороны улицы — с согласия общего собрания членов СНТ (СП 53.13330.2019).

Для участков, которые располагаются в пределах населенных пунктов, нормативы установки забора определяются местными правилами землепользования и застройки.

Если соседа не устроит ваш забор и при этом выяснится, что он был возведен с нарушениями, суд может вынести решение о сносе.

Например, в Екатеринбурге гражданин добился сноса соседского монолитного забора высотой в 2,5 метра.

А местные правила благоустройства территории запрещали глухие и железобетонные ограждения на участках, допуская только декоративные металлические ограждения максимум до 2 метров в высоту (Свердловский облсуд, дело № 33-10747/2019).

Поэтому, прежде чем ставить капитальный забор, нужно выяснить, какие требования к нему установлены в вашем населенном пункте.

Источник: Юридические тонкости

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