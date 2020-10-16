Нельзя! В 2021 году жителей многоэтажек загонять в «рамки» и будут штрафовать

Власти периодически напоминают жителям квартир в многоэтажных домах, что они в ответе не только за себя и своих близких: от них также зависит и безопасность соседей. Поэтому новые Правила противопожарного режима, которые вводятся со следующего года (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479), отмечает портал Юридические тонкости , содержат немало пунктов, посвященных дополнительным обязанностям и запретам для жильцов многоэтажек.

Несоблюдение этих правил влечет, как минимум, административную ответственность (штраф от 2 до 5 тысяч рублей — ст. 20.4 КоАП РФ), если не наступят тяжкие последствия (ст. 219 УК РФ). Что же вскоре потребуется соблюдать жителям квартир?

1. Запрещается хранить мебель и другие предметы не только на чердаках и технических этажах, как раньше — теперь в этот перечень добавились еще подполья и цокольные этажи.

Поэтому обустройство погреба для хранения продуктов на балконе или лоджии квартиры на первом этаже не допускается еще по одному основанию (помимо того, что это незаконная перепланировка, еще и нарушение правил пожарной безопасности).

2. Не допускается установка глухих (т. е. неоткрывающихся) решеток на окна и приямки для окон подвалов, если они являются аварийными выходами.

По поводу решеток на окнах первого этажа прямых указаний в Правилах нет. Однако вовсе не исключены претензии пожарных к решеткам на таких окнах, если по утвержденному плану эвакуации они обозначены как «аварийный выход».

3. К общему запрету остеклять балконы, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам, добавился отдельный запрет закрывать такие балконы жалюзи.

На лестничных площадках и тамбурах, возле эвакуационных люков на балконах и лоджиях нельзя хранить мебель и прочие вещи.

И отдельно теперь оговаривается, что на лестничных площадках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон лестничных клеток нельзя размещать внешние блоки кондиционеров.

4. Скорректированы правила пользования газовыми приборами в быту.

Уточняется, что запрет на эксплуатацию распространяется не только на неисправное газовое оборудование (плиту, водонагревательную колонку и т. д.), но и на все оборудование, не прошедшее техническое обслуживание (то самое, что сейчас обязаны проводить газовые службы и за которое собственникам квартир ежегодно выставляют отдельные счета).

Иными словами, без очередного акта о техобслуживании газовой плиты жильцов квартиры могут оштрафовать за то, что они ею пользуются.

Но зато сняли угрозу штрафа с владельцев встроенной бытовой техники — варочных панелей и духовых шкафов: запрет на размещение мебели ближе чем в 20-ти см от газовых приборов теперь не будет на них распространяться (иначе нет никакой технической возможности выполнить это требование).

5. Вводится отдельный запрет на парковку автомобилей возле дома, если при этом закрывается место вывода на фасад патрубков для пожарной техники или автомобиль стоит на крышке колодца пожарного гидранта.

6. Правила о курении на балконе заметно расширились по сравнению с прежней редакцией.

В прошлом году в Правила противопожарного режима был включен пункт о запрете использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир. Это вызывало большие споры по поводу того, могут ли теперь штрафовать любителей пускать табачный дым на балконе.

Теперь сомнения отпали. К этому пункту в новых Правилах добавился еще один: в зданиях для проживания людей запрещается оставлять источники открытого огня без присмотра.

И в числе таких источников прямо указываются непотушенная сигарета, свечи и керосиновая лампа. Таким образом, появился еще один повод оштрафовать любителей «нездорового» образа жизни.

Источник: Юридические тонкости

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