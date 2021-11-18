Ненецкий автономный округ и Республика Крым будут сотрудничать в туристической сфере

Республика Крым и Ненецкий автономный округ подписали соглашение о взаимодействии в сфере туризма. Подписание состоялось на презентационной сессии «Широка страна моя родная: новые и проверенные маршруты для путешествий по России» в рамках первого межрегионального туристического форума «Интурмаркет. Открытый Крым».

Документ подписали директор ГУП РК «Крымский туристский центр» Елена Юрченко и руководитель ГБУ «Центр арктического туризма» Сергей Мишин.

Соглашение подразумевает двустороннюю работу по таким направлениям: формирование туристских маршрутов с посещением достопримечательностей, расположенных как в Крыму, так и в НАО, информирование жителей обоих субъектов о культурно-историческом потенциале, о событийных мероприятиях, а также содействие в развитии сотрудничества между субъектами туриндустрии. Кроме того, регионы будут обмениваться опытом по реализации перспективных проектов в турсфере.

Мы сегодня подписали соглашение о туризме, о совместной деятельности, о том, чтобы мы объединили свои возможности, свой потенциал, и сделали всё возможное, чтобы граждане Ненецкого автономного округа приезжали к нам греться, а крымчане, которые практические не знают, что такое снег, что такое Северное сияние, что такое жизнь на Севере, имели уникальную возможность побывать у вас, – сообщила Елена Юрченко.

К слову, на сессии «Широка страна моя родная: новые и проверенные маршруты для путешествий по России» Сергей Мишин также презентовал туристический потенциал Ненецкого автономного округа.

Форум «Интурмаркет. Открытый Крым» проходит 18-19 ноября. Он собрал на онлайн-площадке представителей Ростуризма, федерального и республиканского правительств, а также представителей власти туристических регионов РФ, бизнеса, общественных организаций. В двухдневном форуме участвуют свыше 70 авторитетных отраслевых спикеров из более чем 40 регионов РФ – от Калининграда до Приморского края. Участники обсудят такие темы, как стратегия развития внутреннего туризма, работа в условиях действующих ограничений, сохранение кадров в гостиничной сфере, яхтенный и сельский туризм, продвижение событийных проектов и многие другие. Событие организовано министерством курортов и туризма РК совместно с компанией «Экспотур» при информационной поддержке Ростуризма.

По информации пресс-службы министерства курортов и туризма РК.