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«Верево Сити»
Неоднократно судимый житель Балаклавского района обвиняется в изнасиловании
Иллюстрация: Следком

Неоднократно судимый житель Балаклавского района обвиняется в изнасиловании

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:06 17.08.2021

По информации Следственного комитета, завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя Балаклавского района. Мужчина обвиняется в незаконном проникновении в жилище с применением насилия и изнасиловании (ч.2 ст.139, ч.1 ст.131 УК РФ).

Поздним вечером 17 июня текущего года житель одного из садовых товариществ Балаклавского района, ранее неоднократно судимый и освободившийся из мест лишения свободы, решил совершить преступление против своей 22-летней соседки. Надев маску и вооружившись карманным ножом, мужчина проник в частный дом, избил девушку, подавив тем самым сопротивление, после чего совершил в отношении нее изнасилование и скрылся, — рассказали в Следкоме.

На месте преступления работала группа опытных следователей и следователей-криминалистов. В ходе осмотра помещения, в том числе – с применением криминалистической техники, изъяты предметы, на которых были обнаружены посторонние следы, принадлежавшие нападавшему. В дальнейшем в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность и местонахождение подозреваемого, он был задержан.

По ходатайству следователя мужчина судом был заключен под стражу, где находится по настоящее время. Проведенная экспертиза подтвердила принадлежность следов с места преступления фигуранту уголовного дела, — отметили в Следкоме.

Сотрудниками следственного отдела по Балаклавскому району собрана достаточная доказательственная база, расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.

Неоднократно судимый житель Балаклавского района обвиняется в изнасиловании

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