Неожиданная отставка: в Крыму по «соглашению сторон» уволен глава Госкомрегистра Александр Спиридонов

Глава РК Сергей Аксёнов освободил от занимаемой должности председателя Госкомитета по государственной регистрации и кадастру (Госкомрегистра) Крыма. Соответствующий
Уволить Спиридонова Александра Юрьевича с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить его от должности председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым 1 апреля 2021 года по соглашению сторон служебного контракта, — говорится в документе.
Причины такой неожиданной отставки неизвестны. Отметим, что Александр Спиридонов занимал пост главы Госкомрегистра Крыма с 1 июля 2014 года.
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