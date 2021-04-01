Неожиданная отставка: в Крыму по «соглашению сторон» уволен глава Госкомрегистра Александр Спиридонов

Глава РК Сергей Аксёнов освободил от занимаемой должности председателя Госкомитета по государственной регистрации и кадастру (Госкомрегистра) Крыма. Соответствующий Указ размещен на портале республиканского Совмина.

Уволить Спиридонова Александра Юрьевича с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить его от должности председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым 1 апреля 2021 года по соглашению сторон служебного контракта, — говорится в документе.

Причины такой неожиданной отставки неизвестны. Отметим, что Александр Спиридонов занимал пост главы Госкомрегистра Крыма с 1 июля 2014 года.