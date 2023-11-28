Непогода в Ялте не пощадила многолетний кедр-красавец. Центр города останется без него

Кедр-красавец — а ему уже больше 60 лет — повредила бушевавшая в Ялте стихия. И серьёзно повредила. Дерево оперативно обследовано сотрудниками МБУ «Зеленстрой» с привлечением учёных Никитского Ботанического сада
Вынуждены принять очень сложное для нас решение. Стихия опасно наклонила раскидистый красавец кедр, который находится в центре Ялты, за памятником Ленину. Для его стабилизации сотрудники «Зеленстроя» пытались облегчить крону, но достичь эффекта не удалось — оно продолжило крениться, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.
К сожалению, затянувшиеся более чем на 2 недели дожди и сильный ветер накануне не пощадили наш кедр. Создали целую комиссию с привлечением специалистов Никитского Ботанического сада, прорабатывали варианты, но кедр возрастной и к сожалению решения, найти не удалось, — в свою очередь рассказал и.о. начальника МБУ «Зеленстрой» Александр Григориади.
Увы, наш вердикт таков: вы видите, что данное дерево наклонено под большим углом в южную сторону. Есть подрыв корневой системы, данный кедр представляет опасность, — констатирует заведующий отделом дендрологии и декоративного садоводства Никитского Ботанического сада Александр Шармагий.
В дальнейшем на месте кедра, отмечают специалисты, планируется высадка трёх аналогичных крупноразмерных дерева.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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