Непогода в Ялте не пощадила многолетний кедр-красавец. Центр города останется без него

К сожалению, затянувшиеся более чем на 2 недели дожди и сильный ветер накануне не пощадили наш кедр. Создали целую комиссию с привлечением специалистов Никитского Ботанического сада, прорабатывали варианты, но кедр возрастной и к сожалению решения, найти не удалось, — в свою очередь рассказал и.о. начальника МБУ «Зеленстрой» Александр Григориади.

Увы, наш вердикт таков: вы видите, что данное дерево наклонено под большим углом в южную сторону. Есть подрыв корневой системы, данный кедр представляет опасность, — констатирует заведующий отделом дендрологии и декоративного садоводства Никитского Ботанического сада Александр Шармагий.