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Непогода: зафиксированы отключения от электроэнергии в населенных пунктах Алушты, Черноморском и Белогорском районах

Непогода: зафиксированы отключения от электроэнергии в населенных пунктах Алушты, Черноморском и Белогорском районах

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:23 09.01.2024

МЧС РК напоминает, что на территории Республики Крым действует штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях. С 8 января  в Крыму  прогнозировалось резкое изменение погодных условий:  понижение температуры воздуха, дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололедица.

По состоянию на утро, прогноз оправдался частично. Максимальные порывы ветра зарегистрированы на горе Ай-Петри – до 15 м/с. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Тем не менее,  зафиксированы локальные отключения от электроэнергии в населенных пунктах городского округа Алушта, Черноморском и Белогорском районах. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.  Сотрудники МЧС Республики Крым совместно с ГУ МЧС России по РК, ГИБДД и дорожными службами осуществляют комплекс мероприятий по недопущению чрезвычайных происшествий, связанных с неблагоприятными погодными условиями. Вся спасательная техника готова к реагированию на любые чрезвычайные происшествия и действиям по предназначению.Ситуация находится на контроле Правительства Республики Крым, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

В МЧС следят за изменениями погодных условий в режиме реального времени. Обращаем внимание, что по информации метеорологов,  9 и 10 января в Крыму резкое изменение погодных условий: дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололедица. Усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с. 10 января температура воздуха понизится и составит: ночью -8… -13°, днем -1…-6°.

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Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым призывает всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий, особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД в целях предупреждения чрезвычайных происшествий на дорогах.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефонам «112».

По информации пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций РК 

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