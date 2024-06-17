Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Крым-СПАС | Неправильно подобранная обувь и невнимательность. Туристка получила травму на тропе Голицына
актуально в республике
Неправильно подобранная обувь и невнимательность. Туристка получила травму на тропе Голицына

Неправильно подобранная обувь и невнимательность. Туристка получила травму на тропе Голицына

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 20:05 17.06.2024

Спасатели Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» эвакуировали женщину, получившую травму на туристической тропе Голицына в районе поселка Новый Свет.

Утром поступил сигнал о том, что на тропе Голицына травмировалась женщина, самостоятельно продолжить движение не может. К месту вызова направилась дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по РК. Прибыв к тропе, сотрудники МЧС Республики Крым начали поиски в пешем порядке. В результате женщина была обнаружена на смотровой площадке вблизи грота Шаляпина. Как выяснилось, женщина по неосторожности оступилась и повредила голеностоп, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Спасатели иммобилизировали травмированную конечность посредством наложения вакуумной шины и льда. После этого при помощи носилок транспортировали её к карете «Скорой помощи». Путь составил около 1 км.

Узнайте больше:  Тренировки «КРЫМ-СПАС»: отработка навыков оказания помощи пострадавшим на водных объектах

В МЧС напомнили: залог успеха на любой горной туристической тропе — осторожность, внимательность и правильно подобранная обувь.

Неправильно подобранная обувь и невнимательность. Туристка получила травму на тропе Голицына

Фото: КРЫМ-СПАС.

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым-СПАС

Комментарии для сайта Cackle
Крым-СПАС
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.