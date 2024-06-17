Неправильно подобранная обувь и невнимательность. Туристка получила травму на тропе Голицына

Спасатели Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» эвакуировали женщину, получившую травму на туристической тропе Голицына в районе поселка Новый Свет.
Утром поступил сигнал о том, что на тропе Голицына травмировалась женщина, самостоятельно продолжить движение не может. К месту вызова направилась дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по РК. Прибыв к тропе, сотрудники МЧС Республики Крым начали поиски в пешем порядке. В результате женщина была обнаружена на смотровой площадке вблизи грота Шаляпина. Как выяснилось, женщина по неосторожности оступилась и повредила голеностоп, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.
Спасатели иммобилизировали травмированную конечность посредством наложения вакуумной шины и льда. После этого при помощи носилок транспортировали её к карете «Скорой помощи». Путь составил около 1 км.
В МЧС напомнили: залог успеха на любой горной туристической тропе — осторожность, внимательность и правильно подобранная обувь.
Фото: КРЫМ-СПАС.
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С тегами: Крым-СПАС