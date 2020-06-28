Непрошенных авиа-гостей пришлось «отгонять» от Крыма истребителю Черноморского флота

Как сообщили в Минобороны РФ, 26 июня дежурными силами по ПВО Южного военного округа были своевременно вскрыты действия самолетов-разведчиков ВВС США над нейтральными водами Черного моря, вблизи Крыма и осуществлено их сопровождение российским истребителем.
В оборонном ведомстве уточнили: уже на значительном удалении от государственной границы Российской Федерации самолеты ВВС США непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля. А вот когда незваные авиа-гости приблизились к Крыму и границе РФ, для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.
Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировал их как патрульный самолет Р-8А «Посейдон» ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США, которые сразу же изменили направление полета от государственной границы Российской Федерации. Полет российского боевого самолета проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После выполнения задачи российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, — сообщили в Минобороны РФ.
Российское оборонное ведомство распространило видео воздушного перехвата.
Отметим, что, по данным мониторингового ресурса
Скриншоты: PlaneRadar.
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