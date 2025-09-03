Несколько поездов в Крым и из Крыма задерживаются из-за ЧП в Ростовской области

В среду в Ростовской области из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции Кутейниково были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Из-за происшествия в пути следования утром задерживались 23 поезда РЖД.
По состоянию на 13:00 3 сентября в пути задерживаются один поезд «Таврия» в Крым и четыре из Крыма, — сообщили в компании.
В Крым:
- №168 Москва – Симферополь, отправлением 02.09, опоздание 2 часа.
Из Крыма:
- №18 Симферополь – Москва, отправлением 02.09, опоздание 1,5 часа.
- №28 Симферополь – Москва, отправлением 02.09, опоздание 2,5 часа.
- №164 Феодосия – Москва, отправлением 02.09, опоздание 2,5 часа.
- №474 Симферополь – Смоленск, отправлением 02.09, опоздание 1,5 часа.
Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов, подчеркнули в компании.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Россия
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Россия