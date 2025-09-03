Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Несколько поездов в Крым и из Крыма задерживаются из-за ЧП в Ростовской области
Новости Республики
Несколько поездов в Крым и из Крыма задерживаются из-за ЧП в Ростовской области
фото: © Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"

Несколько поездов в Крым и из Крыма задерживаются из-за ЧП в Ростовской области

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:24 03.09.2025

Пять крымских поездов «Таврия» задерживаются из-за ЧП в Ростовской области, время задержки составляет до 2,5 часов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс».

В среду в Ростовской области из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции Кутейниково были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Из-за происшествия в пути следования утром задерживались 23 поезда РЖД.

По состоянию на 13:00 3 сентября в пути задерживаются один поезд «Таврия» в Крым и четыре из Крыма, — сообщили в компании.

В Крым:

  • №168 Москва – Симферополь, отправлением 02.09, опоздание 2 часа.
Узнайте больше:  В Крыму расстреляли из пистолета семью

Из Крыма:

  • №18 Симферополь – Москва, отправлением 02.09, опоздание 1,5 часа.
  • №28 Симферополь – Москва, отправлением 02.09, опоздание 2,5 часа.
  • №164 Феодосия – Москва, отправлением 02.09, опоздание 2,5 часа.
  • №474 Симферополь – Смоленск, отправлением 02.09, опоздание 1,5 часа.

Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов, подчеркнули в компании.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x