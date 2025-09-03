Несколько поездов в Крым и из Крыма задерживаются из-за ЧП в Ростовской области

Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов, подчеркнули в компании.

По состоянию на 13:00 3 сентября в пути задерживаются один поезд «Таврия» в Крым и четыре из Крыма, — сообщили в компании.

В среду в Ростовской области из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции Кутейниково были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Из-за происшествия в пути следования утром задерживались 23 поезда РЖД.

время задержки составляет до 2,5 часов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс».

