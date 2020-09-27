Несмотря на коронавирус, летний турпоток в Крым сравнялся с показателями советских лет

Туристическая отрасль Крыма завершает курортный сезон с успешными показателями, в частности, в июле-августе загрузка отелей превышала 90% и, согласно соцопросам, практически 90% туристов готовы вернуться на полуостров. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Для Крыма туристическая сфера является стратегической, в ней занята значительная часть населения региона. Более того, туристическая отрасль в Крыму способствует развитию более 50 смежных отраслей, наполняя бюджет и создавая рабочие места. В этом году мы убедились, что в этой сфере работают настоящие профессионалы, которые смогли поэтапно запустить курортный сезон после его фактического закрытия весной в связи с пандемией. Самое главное, что курортно-туристическая сфера Крыма выдержала все экономические встряски и заканчивает сезон с успешными показателями, положительными отзывами туристов и серьезными планами на 2021 год, — отметил Глава Республики.

По его словам, в июле-августе загрузка крымских отелей составляла 90-100%. Рекордное количество гостей в этом году приняли крымские санатории. Но главный критерий работы отрасли — это то, что, согласно соцопросам, практически 90% туристов готовы вернуться в Крым на отдых. За июль и август Крым посетили более 3,5 млн. отдыхающих. Несмотря на коронавирус, турпоток впервые сравнялся с показателями советских лет.