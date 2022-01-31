Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом во всех регионах, тема всероссийского локдауна не рассматривается

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 124 070, до 11 861 077, сообщает федеральный оперативный штаб. Рост заболеваемости отмечается во всех регионах. Однако тема всероссийского локдауна властями не рассматривается. Информацию подтвердил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Не актуален, не обсуждается, — ответил он на вопросы журналистов.

Так он прокомментировал появившуюся в ряде неподтвержденных источников информацию о возможности введения в России локдауна на фоне распространения коронавируса.

Комментируя данные Росстата об убыли населения в 2021 году на фоне пандемии, Песков назвал это «весьма печальной статистикой». По его словам, главное — это и дальше убеждать людей вакцинироваться от коронавируса.

Это единственное, что может помочь нам сократить количество смертей от коронавируса, вакцинация — единственное, что защищает, — сказал пресс-секретарь Главы государства.

При этом он отметил, что уровень вакцинации населения оставляет желать лучшего.

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