Несовершеннолетнюю льготницу высадили из автобуса в Симферополе. В ситуации разбирается прокуратура

Прокуратура Республики Крым организовала проверку информации, размещенной в социальных сетях (читать и смотреть — ЗДЕСЬ), о нарушении прав несовершеннолетней, которую высадили из автобуса в Симферополе.

По предварительным данным, 30 мая водитель автобуса из-за невозможности оплаты проезда высадил несовершеннолетнюю из автобуса.

В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требованиям законодательства об организации пассажирских перевозок работниками предприятия. Результаты проверки находятся под контролем прокуратуры Республики, — сообщили в надзорном ведомстве.