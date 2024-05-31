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Несовершеннолетнюю льготницу высадили из автобуса в Симферополе. В ситуации разбирается прокуратура
Фото: pikist.com

Несовершеннолетнюю льготницу высадили из автобуса в Симферополе. В ситуации разбирается прокуратура

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 15:11 31.05.2024

Прокуратура Республики Крым организовала проверку информации, размещенной в социальных сетях (читать и смотреть — ЗДЕСЬ), о нарушении прав несовершеннолетней, которую высадили из автобуса в Симферополе.

По предварительным данным, 30 мая водитель автобуса из-за невозможности оплаты проезда высадил несовершеннолетнюю из автобуса.

В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требованиям законодательства об организации пассажирских перевозок работниками предприятия. Результаты проверки находятся под контролем прокуратуры Республики, — сообщили в надзорном ведомстве.

 

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