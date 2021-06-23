Нет худа без добра. Прошедшие ливни обеспечили Ялту водными запасами на год

Прошедшие ливни обеспечили Ялту водными запасами. В водохранилищах, питающих город накоплено 24,5 миллиона кубометров воды.

«Благодаря» сложным погодным условиям, в двух водохранилищах – Загорском и Счастливенском удалось накопить 24,5 миллионов кубометров воды, при годовой потребности всей Большой Ялты в 21 миллион. Хоть один позитив от всей сложной ситуации, – подчеркнула глава администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, подача воды сейчас восстановлена во всех населённых пунктах Большой Ялты.