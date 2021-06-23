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Нет худа без добра. Прошедшие ливни обеспечили Ялту водными запасами на год
Фото: ВК, Заповедный Крым

Нет худа без добра. Прошедшие ливни обеспечили Ялту водными запасами на год

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:20 23.06.2021

Прошедшие ливни обеспечили Ялту водными запасами. В водохранилищах, питающих город накоплено 24,5 миллиона кубометров воды.

«Благодаря» сложным погодным условиям, в двух водохранилищах – Загорском и Счастливенском удалось накопить 24,5 миллионов  кубометров воды, при годовой потребности всей Большой Ялты в 21 миллион. Хоть один позитив от всей сложной ситуации, – подчеркнула глава администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, подача воды сейчас восстановлена во всех населённых пунктах Большой Ялты.

Нет худа без добра. Прошедшие ливни обеспечили Ялту водными запасами на год

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