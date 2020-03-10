Нет работы? Минкурортов Крыма подготовило список вакансий в санаториях и гостиницах

Министерство курортов и туризма Крыма подготовило и опубликовало на сайте перечень вакансий, которые предлагают санаторно-курортные и гостиничные учреждения от Черноморского до Ленинского районов. Доступны 1766 рабочих мест от 69 предприятий и учреждений Республики. В том числе 1031 вакансия предусматривает предоставление жилья, 83% из представленных вакансий — сезонные.

Перечень вакансий 2020 год.

Для удобства соискателей работы в таблице указана вся необходимая информация: название учреждения, предоставляющего вакансию, наименование должности, размер заработной платы, адрес предприятия, возможность предоставления жилья, требования к кандидату, количество рабочих мест, контактное лицо и телефон.

Востребованными в курортных регионах являются как профессии руководящего состава, так и линейного персонала. Санатории и гостиницы нуждаются в медицинском персонале от главных врачей до санитарок, шеф-поварах, официантах, горничных, аниматорах и вожатых, озеленителях, работниках пляжей, водителях, сантехниках, плотниках. Размер зарплаты и условия самые разнообразные (от «суточной» тысячи рублей до 48 000 в месяц, от 12 тысяч (но с размещением и питанием), до «договорной» зарплаты). В любом случае, в таблице вакансий представлены контакты работодателей. Так, говорите, в Крыму нет работы?