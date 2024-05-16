Нетрезвый «папа» на мопеде – горе в семье. Дорожное преступление и наказание в Нижнегорском районе

В Нижнегорском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвого мопедиста. Так как нарушитель оказался «рецидивистом», административным наказанием он не отделается.

При несении службы по надзору за дорожным движением сотрудники Госавтоинспекции Нижнегорского района остановили в пгт Нижнегорский 48-летнего водителя мопеда марки «Yiben 50 QT-19» без государственного регистрационного знака, передвигающегося без мотошлема. В ходе беседы у мужчины установлены признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался.

В ходе проверки по базам данных Госавтоинспекции выяснилось, что водитель в июле прошлого года уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение. Полицейские составили в отношении нарушителя административные материалы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и за вождение без мотошлема, — рассказали в МВД по РК.