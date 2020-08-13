Незаконная перевозка алкоголя пресечена на Крымском мосту. Пивной груз на полуостров не доехал

11 августа представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу совместно с сотрудниками ОМВД России по Темрюкскому району Краснодарского края и ОГИБДД МВД России по Темрюкскому району Краснодарского края, в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Курорт 2020», проведен осмотр большегрузного транспорта на Крымском мосту. ​​​​​​​

В ходе проверки на стационарном посту ДПС ГИБДД «Тамань» остановлен грузовой автомобиль, в кузове которого обнаружено около 19 тысяч литров пивных напитков и сидра, оборот которых не был зафиксирован в ЕГАИС, — отметили в Росалкогольрегулировании.

Вся алкогольная продукция изъята и передана на хранение в АО «Росспиртпром». Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу проводится административное расследование.

Фото: Росалкогольрегулирование.