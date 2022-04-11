Ни враги, ни вражеские снаряды не остановят российских воинов. Хроника героизма от Минобороны РФ

Минобороны РФ продолжает информировать о подвигах российских воинов в ходе спецоперации на Украине. Ни сталь, ни огонь, ни превосходящие силы противника не могут остановить натиск НАШИХ.

Сержант Василий Верхушкин обнаружил диверсионно-разведывательную группу из 19 националистов. Военный доложил о приближении противника и открыл по нему огонь из стрелкового оружия. В ходе боя он получил осколочное ранение от разорвавшейся вблизи него гранаты, но, несмотря на это, мужественно продолжил сковывать действия противника до прибытия подкрепления.

Старший лейтенант Сайран Жусупов вместе с сержантом Анатолием Кишкановым и рядовым Алексеем Непомнящим обезвредили более 15 самодельных взрывных устройств и более 7 противотанковых мин, установленных противником. Всего группа разминировала около 600 км пути.

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