Ничего мужского: в Севастополе двое «мужчин» ограбили женщину. Её пришлось обратиться в больницу

После встречи со злоумышленниками потерпевшая вынуждена была обратиться в больницу за помощью.
Полицейские установили, что вечером во дворе многоэтажного дома 39-летний местный житель вместе со своим 36-летним приятелем заметили одинокую прохожую и у них созрел преступный умысел. Предварительно сговорившись, они набросились на неё, схватили за руки, силой вырвали сумку и скрылись. Обнаруженные в женской сумочке деньги – чуть более двух с половиной тысяч рублей, грабители потратили, смартфон сбыли в ломбард, а с помощью банковской карты оплатили покупки на три тысячи рублей. Сразу после ограбления женщина обратилась с заявлением в полицию и в медицинское учреждение, где ей диагностировали травмы, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемых. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж», им грозит до семи лет лишения свободы. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
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