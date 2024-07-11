НИИ сельского хозяйства Крыма будет сотрудничать в рамках научной работы со странами ЕврАзЭС

Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма за последние пять лет успешно выстроил научную работу со странами Евразийского экономического союза, а также с Китаем и Болгарией. Об этом

За последние пять лет НИИ сельского хозяйства Крыма активно развивал научно-техническое сотрудничество с научными и научно-техническими организациями стран-членов Евразийского экономического союза (Армения, Республика Беларусь, Казахстан и Кыргызская Республика), а также Китай, Таджикистан, Болгария и другие. Цель сотрудничества — развитие двухстороннего и многостороннего сотрудничества в разных сферах сельского хозяйства, но приоритетным является развитие сотрудничества в сферах селекции, выращивания и переработки эфиромасличных и лекарственных растений, как основы для развития медицины, фармацевтической, парфюмерной, косметической, пищевой и других видов промышленности.

По словам Паштецкого, ранее институт передал китайским ученым коллекционные и селекционные образцы эфиромасличных культур, которые те высадили на экспериментальном участке. Сейчас образцы кориандра посевного находятся на стадии цветения, после специалисты оценят урожай и основные его показатели — содержание и компонентный состав эфирного масла. Шалфей мускатный — двухлетняя культура — сейчас находится на первом году вегетации, его цветение пройдет позже, после чего китайские ученые приступят к изучению этого урожая.

Во взаимодействии с Белоруссией институт занимается совместным обучением научных кадров высшей квалификации, интеграцией науки в практику.

Со специалистами из Киргизии крымские ученые, в частности, проводят совместные научно-исследовательские работы, сотрудничают в сфере применения эфиромасличных и лекарственных растений.

источник: ТАСС