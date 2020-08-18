Никита Конопатский из Севастополя — чемпион первенства Крыма по велоспорту

80 спортсменов со всего полуострова боролись за места на пьедестале первенства Крыма по велоспорту в течение трёх дней. Соревновательной трассой стал маршрут в Красноперекопском районе: от села Орловка до села Воинка. Победителем стал чемпион первенства Севастополя и участник городской сборной Никита Конопатский. 14 августа участники первенства Крыма по шоссейному велоспорту преодолели критериум (гонка с финишами) с дистанцией 20 км.

Никита занял 2 место. Плохо себя чувствовал из-за долгого переезда, — рассказала старший тренер сборной команды Севастополя по велоспорту Елена Журавлёва.

15 августа состоялась индивидуальная гонка на время с дистанцией 20 км. Юный севастопольский велоспортсмен выиграл гонку в своей категории (юноши 14 лет) с результатом 35 мин 46 с и средней скоростью 33,5 км/ч.

16 августа состоялась групповая гонка на 30 км, 3 круга.

Сразу после старта уехали в отрыв втроём — это Феодосия, Симферопольский район и наш Никита Конопатский. Разбирались между собой всю гонку, всё решил мощный финиш Никиты. Со второй позиции он встал на ноги и начал финишировать. Равных ему не было ни в гонке, ни в финише! — прокомментировала старший тренер городской сборной.

Никита Конопатский занимается у тренера Алёны Анисимовой в спортивной школе № 7 в Балаклаве.

Никита — перспективный и молодой гонщик, у него впереди ещё очень много стартов, — отметила Елена Журавлёва.

Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя « фото: ГАУ «