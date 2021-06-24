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Суд в Крыму пересмотрел приговор убийце
Фото: evrensel.net

Нижнегорский районный суд вынес приговор насильнику. Пострадала больная 62-летняя женщина

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 13:29 24.06.2021

Нижнегорский районный суд Республики Крым вынес приговор осужден 47-летнему местному жителю, обвиняемому в  изнасиловании 62-летней жительницы села.

Судом установлено, что в феврале текущего года в ночное время суток обвиняемый находясь в доме потерпевшей в состоянии алкогольного опьянения, совершил половое сношение с применением насилия к потерпевшей с использованием её беспомощного состояния в силу её заболевания и возраста. Гражданский иск по делу заявлен не был.  В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся, — сообщили в пресс-службе Нижнегорского районного суда Республики Крым.

Суд, оценив доказательства в совокупности, признал «насильника» виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Нижнегорский районный суд вынес приговор насильнику. Пострадала больная 62-летняя женщина

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