Нижнегорский районный суд вынес приговор насильнику. Пострадала больная 62-летняя женщина

Нижнегорский районный суд Республики Крым вынес приговор осужден 47-летнему местному жителю, обвиняемому в изнасиловании 62-летней жительницы села.
Судом установлено, что в феврале текущего года в ночное время суток обвиняемый находясь в доме потерпевшей в состоянии алкогольного опьянения, совершил половое сношение с применением насилия к потерпевшей с использованием её беспомощного состояния в силу её заболевания и возраста. Гражданский иск по делу заявлен не был. В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся, — сообщили в пресс-службе Нижнегорского районного суда Республики Крым.
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