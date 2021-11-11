Нижнегорский суд приговорил местного жителя к 4 годам лишения свободы. За сбыт и хранение наркотиков

Нижнегорский районный суд Республики Крым вынес приговор 26-летнему жителю Нижнегорского района за незаконные сбыт и хранение наркотического средства в значительном размере.

Судом установлено, что в декабре 2020 года ранее не судимый мужчина, имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств и действуя из корыстных побуждений, договорился со своим знакомым о реализации наркотического средства. Во исполнение предварительных договоренностей мужчины встретились за границей населенного пункта Нижнегорского района, где продавец из рук в руки передал покупателю бумажный сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, получив взамен денежные средства в размере 1500 рублей, — отмечают в пресс-службе суда.

Встреча состоялась в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проводимого сотрудниками ОМВД России по Нижнегорскому району, и продавец не знал, что его знакомый выступает в роли «условного покупателя».

Кроме того, в конце января 2021 года подсудимый приобрёл у неустановленного следствием лица марихуану массой около 20 г., которую обнаружили в тюках сена сотрудники полиции в ходе проведения обыска по месту жительства мужчины.

Подсудимый с предъявленным ему обвинением согласился и признал свою вину полностью.

С учётом установленных обстоятельств, суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, ч.1 ст. 228 УК РФ и приговорил его к наказанию в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу, за подсудимым остается право на обжалование приговора суда в апелляционном порядке.