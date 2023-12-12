Ночь, улица, неизвестный в балаклаве, газовый баллончик… История одного преступления в Севастополе

В Севастополе задержан подозреваемый в разбойном нападении с использованием перцового баллончика.

В полицию Севастополя обратился гражданин с заявлением о разбойном нападении, совершённом, когда он в ночное время возвращался из увеселительного заведения. Неизвестный с балаклавой на голове распылил ему в лицо содержимое перцового баллончика, после чего с применением силы сорвал золотую цепочку с нательным крестом и скрылся на автомобиле.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 20-летний приезжий мужчина, который уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за сбыт имущества, добытого заведомо преступным путём. Кроме того, в момент совершения разбоя он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении за совершённую ранее кражу, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.