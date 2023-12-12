Ночь, улица, неизвестный в балаклаве, газовый баллончик… История одного преступления в Севастополе

В Севастополе задержан подозреваемый в разбойном нападении с использованием перцового баллончика.
В полицию Севастополя обратился гражданин с заявлением о разбойном нападении, совершённом, когда он в ночное время возвращался из увеселительного заведения. Неизвестный с балаклавой на голове распылил ему в лицо содержимое перцового баллончика, после чего с применением силы сорвал золотую цепочку с нательным крестом и скрылся на автомобиле.
Полицейские установили, что к преступлению причастен 20-летний приезжий мужчина, который уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за сбыт имущества, добытого заведомо преступным путём. Кроме того, в момент совершения разбоя он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении за совершённую ранее кражу, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю при силовой поддержке спецподразделения СОБР Росгвардии задержали подозреваемого. Похищенные ценности стоимостью 180 тысяч рублей налётчик сбыл в ломбард, а вырученные деньги потратил на аренду жилья и развлечения.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Фигурант заключён под стражу.
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С тегами: УМВД России в Севастополе