Ночная спасательная операция на горе Демерджи – у туристов сломался квадроцикл

Сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь людям, попавшим в сложную ситуацию на плато Северная Демерджи. Сообщение о том, что необходима помощь спасателей мужчине и женщине, у которых сломался квадроцикл, поступило в чрезвычайное ведомство накануне поздно вечером.

В связи с темным временем суток и низкой температурой воздуха для оказания помощи людям выехали сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». По прибытии спасатели обнаружили мужчину и женщину в районе горы Замана и сопроводили их в с. Перевальное. В медпомощи никто не нуждался, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.