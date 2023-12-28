Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Крым-СПАС | Ночная спасательная операция на горе Демерджи – у туристов сломался квадроцикл
актуально в республике
Ночная спасательная операция на горе Демерджи – у туристов сломался квадроцикл

Ночная спасательная операция на горе Демерджи – у туристов сломался квадроцикл

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:26 28.12.2023

Сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь людям, попавшим в сложную ситуацию на плато Северная Демерджи. Сообщение о том, что необходима помощь спасателей мужчине и женщине, у которых сломался квадроцикл, поступило в чрезвычайное ведомство накануне поздно вечером.

В связи с темным временем суток и низкой температурой воздуха для оказания помощи людям выехали сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». По прибытии спасатели обнаружили мужчину и женщину в районе горы Замана и сопроводили их в с. Перевальное. В медпомощи никто не нуждался, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Ночная спасательная операция на горе Демерджи – у туристов сломался квадроцикл

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым-СПАС

Комментарии для сайта Cackle
Крым-СПАС
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.